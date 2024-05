Prudenza. È questa la parola che Giorgia Meloni sceglie per commentare l’invito del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a rimuovere il divieto imposto all’Ucraina di utilizzare le armi occidentali per colpire in territorio russo. A distanza di 24 ore dalla diffusione dello Stoltenberg-pensiero, il governo si compatta e ritiene sostanzialmente irricevibile il tentativo di Stoltenberg di superare l’ennesima linea rossa verso l’escalation.

“Non so perché Stoltenberg dica una cosa del genere. Bisogna essere molto più prudenti”, ha detto la presidente del Consiglio ospite di In mezz’ora su Rai 3. “Sono d’accordo sul fatto che la Nato deve mantenere la sua fermezza, non deve dare segni di cedimento”, ha rimarcato per poi sottolineare che “sono molte le dichiarazioni discutibili, ricordo Macron”. Da qui l’invito: “Io consiglio maggiore prudenza”. Ma resta “importante”, ha detto ancora, che la Nato “continui a mantenere il sostegno all’Ucraina per raggiungere la pace”.

Ma cosa aveva detto il segretario dell’Alleanza atlantica? “È giunto il momento per gli alleati di valutare se non sia il caso di revocare alcune delle restrizioni sull’uso degli armamenti che hanno donato all’Ucraina”, ha sostenuto. “Soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine, negare all’Ucraina la possibilità di utilizzare queste armi contro obiettivi militari legittimi in territorio russo rende molto difficile la difesa”, ha detto Stoltenberg.

Una linea non condivisa dal governo, nonostante Meloni abbia sempre tenuto finora posizioni leali all’Alleanza Atlantica. La chiusura della premier si aggiunge alla cautela espressa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e il numero uno della Difesa Guido Crosetto già nella giornata di sabato. “Noi siamo parte integrante della Nato ma ogni decisione deve essere presa in maniera collegiale. Noi non manderemo un militare italiano in Ucraina e gli strumenti militari mandati dall’Italia vengono usati all’interno dell’Ucraina”, aveva detto il vice-premier di Forza Italia. Per Crosetto invece è “sbagliato aumentare tensione” che è “già drammatica” e, pur confermando il sostegno all’Ucraina, “bisogna lasciare aperta nei prossimi mesi possibilità di costruire una tregua immediata e partenza di un tavolo di pace”.