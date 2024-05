Non c’è pace per il tennis italiano a Roma. Dopo i forfait di Jannik Sinner (problema all’anca) e Matteo Berrettini – perché come da lui dichiarato “Non si sente pronto” – anche Lorenzo Musetti si ritira dagli Internazionali. Il tennista stava giocando il secondo set contro il 22enne francese Terence Atmane – sul Campo principale del Foro Italico – net match valido per il secondo turno della competizione. Dopo un’ora e sei minuti e dopo aver perso il primo parziale per 7 a 5, Musetti abbandona il torneo. Il carrarino si è ritirato a causa di un virus avuto nei giorni scorsi.

Musetti non ce la fa: addio Roma e fuori dalla top 30

“Mi dispiace, ci ho provato ma non sto bene”. C’è rammarico e sconsolazione nelle parole pronunciate da Lorenzo Musetti al giudice di sedia, costretto a ritirarsi a causa di un virus che lo ha debilitato fortemente. Atmane ascolta le parole dell’avversario e, in segno di vicinanza, si scusa con il pubblico presente sugli spalti. Continua, dunque, la “maledizione” italiana su Roma che dopo Sinner e Berrettini, colpisce anche il tennista 22enne. Da ricordare anche il ritiro di Carlos Alcaraz che aveva dato l’annuncio ufficiale pochi giorni prima dell’inizio della competizione.

Ora, per Musetti un altro duro colpo da digerire. A causa del ritiro, infatti, il tennista italiano è prossimo a perdere la sua posizione nella top30. L’ultima volta che Musetti era rimasto fuori dai migliori 30 al mondo risale a due anni fa (33esimo). Discorso importante e, forse, decisivo in ottica Roland Garros per quanto riguarda la testa di serie. Per il classe 2002, continua il periodo negativo dal punto di vista dei risultati in questa prima parte della stagione.