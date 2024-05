Peggio di un incubo: dopo Jannik Sinner, gli Internazionali di tennis in corso a Roma perdono anche Matteo Berrettini. Il romano ha appena annunciato il clamoroso ritiro dal torneo. Quella che doveva essere una grande edizione per l’Italia della racchetta, pronta a sfoggiare i suoi campioni nel Masters 1000 del Foro Italico, si sta trasformando in una maledizione. Per Berrettini è l’ennesima delusione di una carriera stroncata dagli infortuni: ancora una volta non potrà scendere in campo nel torneo di caso.

Il tennista romano ha annunciato il suo forfait in una improvvisa conferenza stampa al Foro Italico. “Non riuscivo a giocare, ho provato a fare di tutto per essere in campo ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e di stare fermo, questa è l’ultima cosa che voglio”. Berrettini ha spiegato la scelta di presentarsi per una dichiarazione pubblica: “Ho messo da parte il cuore, è quello che è giusto fare per me. Mi sembra di averla già vissuta questa situazione, volevo comunicarlo senza post via social. Spero che il 2025 per Roma sia l’anno buono”.

Così Berrettini ha raccontato le sue difficoltà: “Nella mia testa è difficile. Cosa mi sento? E’ difficile da spiegare. Non è un trauma, è la sensazione che potrebbe succedere qualcosa. Ho preso medicinali che mi hanno debilitato e non mi sento pronto. Io questo torneo lo voglio giocare per essere competitivo e vincerlo, per la mia storia e quello che sto provando a combattere. Non c’è niente di rotto, solo grandissima tristezza, è il torneo che mi ha fatto scegliere questo mestiere e sono tre anni che me lo portano via, provo solo tristezza per la mancata partecipazione”, ha aggiunto l’azzurro. “Quando rientrerò? E’ difficile da dire spero prima di Parigi o per Parigi. Mi serve allenarmi, rientrare con ritmo, con i passi che è giusto fare. Non sono lontanissimo ma non sono pronto per domani”, ha chiarito Berrettini.

Alla base della sua decisione quindi ci sono ancora problemi fisici. Dopo tre anni di assenza al Foro Italico, Berrettini avrebbe dovuto esordire giovedì 9 maggio nel primo turno nel derby italiano contro Stefano Napolitano. Il finalista di Wimbledon 2021 era considerato favorito. A questo punto invece è probabile che lo si rivedrà in piena forma dopo il Roland Garros, quando cominceranno i tornei sull’erba proprio in preparazione allo Slam londinese. Berrettini era rientrato da un lungo stop di oltre 6 mesi con ottimi risultati: in particolare il successo all’Atp 250 di Marrakech. Poi però gli acciacchi si sono ripresentati: la sua ultima partita è datata 9 aprile, sconfitta al primo turno a Montecarlo.