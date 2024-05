La proposta arriva da Mosca, ma ha prima ricevuto l’approvazione a Pechino. Vladimir Putin apre a colloqui di pace con l’Ucraina e lo fa tornando indietro di oltre due anni, a quella bozza di fine marzo 2022 redatta a Istanbul sulla quale sembrava si fosse trovata l’intesa per un cessate il fuoco che avrebbe fermato la guerra in poco più di un mese. Un accordo che, secondo testimonianze di persone presenti a quei vertici sentite da Foreign Affairs, naufragò anche a causa dell’aumento del sostegno occidentale a Kiev, alla convinzione che questo diede a Volodymyr Zelensky di poter veramente respingere l’attacco dell’invasore e, pochi giorni dopo, dal massacro di Bucha per mano dei militari russi.

I movimenti diplomatici

La tempistica, in questo caso, è di fondamentale importanza. L’annuncio arriva dopo che si erano già registrati notevoli movimenti in campo diplomatico. Prima il presidente cinese Xi Jinping, principale partner e sostenitore di Mosca in campo economico e nella fornitura di tecnologie dual use (ossia utilizzabili sia in campo civile che militare), ha deciso di compiere il suo primo viaggio in Europa dallo scoppio della pandemia di coronavirus. E la scelta dei Paesi non è passata inosservata: la Francia del presidente Emmanuel Macron, che in questi mesi era arrivato a ipotizzare l’utilizzo di truppe europee su suolo ucraino, e due Stati tra i più vicini al Cremlino, la Serbia e l’Ungheria. Proprio la trasferta di Belgrado si rivelerà fondamentale: qualche giorno dopo, a incontrare il presidente serbo saranno, a sorpresa, anche la first lady ucraina, Olena Zelenska, e il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. L’oggetto ufficiale dell’incontro è l’assistenza umanitaria alla popolazione colpita dalla guerra, ma la presenza della moglie di Zelensky e del capo della diplomazia in un Paese storicamente nell’orbita di Mosca dimostra che sottotraccia le parti avevano iniziato a parlare.

Infine, l’ultimo bilaterale tra Putin e Xi Jinping che ha sancito la “necessità di una soluzione politica” in Ucraina e di “evitare un’escalation del conflitto”. È proprio a Pechino che si è decisa la nuova linea da tenere sulla guerra e le parole di oggi potrebbero essere solo il primo passo di una nuova strategia alla quale anche il blocco occidentale dovrà rispondere.

Da parte sua, Putin mette sul piatto alcune rassicurazioni. Sempre che intenda rispettare le promesse. Nel suo intervento ha dichiarato che “ad oggi non abbiamo piani per la conquista di Kharkiv” e che l’offensiva nell’oblast ha come obiettivo quello di creare “una fascia di sicurezza” in Ucraina per fermare gli attacchi sulla regione russa di Belgorod.

Palla al blocco occidentale

Le tempistiche, appunto, in questo frangente diventano fondamentali. Non solo, come detto, per ciò che è avvenuto nelle ultime settimane da un punto di vista diplomatico, ma anche e soprattutto per quello che invece dovrà accadere in questi mesi. In particolar modo, a preoccupare le cancellerie europee e americane sono le imminenti elezioni, a giugno, per il rinnovo delle istituzioni brussellesi, e a novembre per la corsa alla Casa Bianca. Mancano circa 20 giorni alla chiamata alle urne della popolazione dell’Unione europea e il dossier ucraina, nonostante non si trovi, almeno secondo i sondaggi, in cima alle priorità dei cittadini, rischia di diventare un problema per i governi e i vertici europei che hanno spinto senza sosta per un sostegno incondizionato alla causa di Kiev.

Dopo oltre due anni di guerra durante la quale l’invio di armi e di miliardi di euro sono stati giustificati con la necessità di vincere la guerra, di ricacciare l’invasore oltre i propri confini, sedersi al tavolo con al passivo diverse perdite territoriali darebbe alle forze che si sono opposte a questa strategia, per motivi diversi, materiale per la propria campagna elettorale. Le principali famiglie partitiche Ue, nei loro programmi, usano il conflitto ucraino come caso per motivare la necessità di una spesa congiunta europea nel settore degli armamenti e l’ambizione di creare una Difesa comune. In caso di trattative, questo progetto perderebbe spinta. Così come la perderebbero gli appelli al sostegno incondizionato a Kiev. Con questa proposta, Putin mette le cancellerie europee di fronte a una scelta che, però, offre solo opzioni che potrebbero danneggiarle a livello elettorale: accettare di sedersi a un tavolo, lavorando per mettere fine alla guerra ma sbugiardando di fatto oltre due anni di proclami, oppure rifiutare l’offerta e trasformarsi, di conseguenza, in coloro che non hanno voluto mettere fine a un conflitto che ha causato migliaia di morti civili. Rimanere in silenzio per 20 giorni in attesa di arrivare al voto, invece, non sembra una strada praticabile.