La Nazionale si presenterà ai prossimi Europei, al via dal 14 giugno in Germania, da campione in carica. Nel 2021 il senso del gruppo costruito da Mancini, Vialli e tutto il resto dello staff fece la differenza. Per emulare quella sensazione, l’allenatore Luciano Spalletti ha trovato il suo modo per caricare l’ambiente. Infatti, ha annunciato che convocherà a Coverciano durante la preparazione quattro grandi numeri 10 della storia degli azzurri.

Il ct ha parlato ieri, 15 maggio, a margine di un evento di Sport Human Factor a Roma prima della finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta. Alessandro Del Piero, Roberto Baggio, Francesco Totti e Giancarlo Antognoni sono i nomi usciti per fare visita agli allenamenti pre Europei: “Voglio trovare delle situazioni che stimolino al massimo i giocatori. Per esempio il fatto di chiedere ai numeri 10 di venire tutti a farsi vedere diventa importante”, ha chiosato Spalletti. La loro presenza, ha detto ancora l’allenatore, può essere utile per trarre energia positiva da riversare poi in campo: “Da lì si può imparare qualcosa avendo davanti queste qualità cariche di fantasia, di estro, di giocate che vengono in maniera naturale perché sono nati campioni. Ci si può trarre la sfumatura che si riesce poi a riprodurre dentro al campo“.

Dopodiché, Spalletti ha rilasciato anche un commento sulla microfrattura rimediata da Nicolò Zaniolo nell’ultima partita con l’Aston Villa: “Ci ho parlato prima. È durissima che possa rientrare, anzi escluderei ogni possibilità. L’ex romanista non farà quindi parte della spedizione in Germania.