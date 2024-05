Tegola per il ct Luciano Spalletti. A 29 giorni esatti da Euro 2024, la nazionale italiana perde Nicolò Zaniolo a causa di una microfrattura al piede subita nell’ultima gara di Premier League contro il Liverpool. Ora, la sua convocazione è quasi utopia: Zaniolo, infatti, dovrebbe stare fermo almeno un mese. Il calciatore verrà sottoposto a nuovi accertamenti nella giornata di oggi, mercoledì 15 maggio. Ma la sua presenza in Germania è diventata una possibilità assai remota.

Infortunio Zaniolo: le ultime

La partita di Nicolò Zaniolo al Villa Park contro il Liverpool è durata solamente 14 minuti. I primi esami hanno riscontrato un infortunio al piede. Al momento nulla di preoccupante ma le sensazioni in termini di tempistiche non sono positive: il rischio di non poter partecipare agli Europei ed essere a disposizione di Spalletti è quasi certo. Una notte agrodolce per l’ex Roma: l’Aston Villa torna in Champions League ma gli Europei, ora, non sono mai stati così distanti.