Storica svolta nel calcio femminile. Tra i mesi di gennaio e febbraio 2026 – in un paese ospitante ancora da definire – si assisterà al primo Mondiale per club femminile. Questo è quanto ha reso noto il Consiglio della Fifa in un comunicato ufficiale, in vista del suo 74esimo Congresso a Bangkok. Come si legge la competizione “dovrebbe coinvolgere 16 squadre“. Il format prevede che si giocherà ogni quattro anni: lo stesso distacco temporale utilizzato per il nuovo Mondiale per club maschile (a 32 squadre) che si terrà negli Stati Uniti da metà giugno a metà luglio 2025.

Un investimento per il futuro

Il calcio femminile guarda quello maschile. E la Fifa vuole puntare su questo nuovo format del Mondiale per club. “Ulteriori dettagli seguiranno a tempo debito” precisa la federazione internazionale nel comunicato. L’idea del Mondiale per club femminile era nata nel dicembre 2022. La Fifa prosegue: “Per facilitare il continuo sviluppo globale dei club femminili e sulla base delle richieste delle confederazioni, è stato anche proposto di organizzare un’ulteriore competizione per club femminili”. Dunque, nuovi investimenti all’orizzonte.