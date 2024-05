A 51 anni, Zinédine Zidane non finisce di dare spettacolo sui campi da calcio. Le grandi cavalcate, i dribbling e i passaggi illuminanti mostrati durante la sua illustre carriera si sono rivisti allo stadio Chaban-Delmas di Bordeaux, in Francia. Nella serata del 14 maggio, infatti, per festeggiare il centenario dell’impianto noto anche come Parc Lescure, si è giocata una partita fra le leggende girondine e il Variétés Club de France, una formazione che riunisce personalità mediatiche ed ex giocatori e gioca principalmente per beneficenza.

I 32mila spettatori presenti allo stadio hanno potuto godere nuovamente del talento di Zidane. “Zizou” avrà appeso le scarpe al chiodo 18 anni fa e festeggiato il suo 51esimo compleanno, ma le sue doti non sono sembrate affatto arrugginite. L’ex centrocampista si è messo subito in mostra dopo due minuti di partita, servendo l’assist per il primo gol di Pedro Miguel Pauleta. Poi, la giocata che ha lasciato i tifosi a bocca aperta e fatto il giro del web in breve tempo: una corsa sulla fascia conducendo il pallone in palleggio.

Du grand Zinédine Zidane ✨???????? pic.twitter.com/IxDRRMium1 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 14, 2024

Alla fine le leggende del Bordeaux hanno vinto l’esibizione 5 a 3. Tra le fila dei girondini, oltre a Zidane, c’erano anche Christophe Dugarry, che vi ha giocato per 12 anni in due spezzoni differenti, l’ex milanista Yoann Gourcuff, Marouane Chamakh (2003/2010) e Bixente Lizarazu. Per il Variétés Club de France invece sono scesi in campo campioni come Christian Karembeu, Laurent Blanc, Robert Pirès e Fabien Barthez.