“Penso che sia il momento giusto per annunciarlo: giocherò le mie ultime due partite con il Milan”. Ora è ufficiale. Le strade di Olivier Giroud e del Milan si separeranno, direzione USA. Il prossimo 26 maggio, l’ultimo abbraccio virtuale tra Giroud e la sua gente. Per un’ultima volta con la mano al petto, indicando lo stemma del Diavolo sotto la Curva Sud.

Giroud ha scacciato la maledizione del numero 9



“Io sono qua per…”. Era cominciato così il “video-trailer” pubblicato in mattinata dall’attaccante rossonero sui propri profili social. Pochi minuti fa, l’annuncio ufficiale: “Io sono qua per dirvi che giocherò le mie due ultime partite con il Milan. Continuerò la carriera in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto al Milan in queste tre anni: è il momento giusto per annunciarlo. Scusate, sono un po’ emozionato. La mia storia con il club finisce quest’anno ma il Milan rimarrà sempre nel mio cuore“.

48 gol, 20 assist e un tricolore cucito sul petto. Dopo tre stagioni, Olivier Giroud – dunque – lascerà Milano direzione Los Angeles. Un gol ogni 186′ e con un peso specifico spesso sottovalutato. Per caratteristiche e importanza, non sarà facile e immediato sostituire l’attaccante francese. Una cosa è certa, dopo anni Giroud è riuscito a spezzare la maledizione del “numero 9”.