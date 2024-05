Sono stati identificati e portati in commissariato nove ambientalisti di Ultima generazione dopo il blitz agli Internazionali di tennis a Roma. La loro posizione è ora al vaglio. Secondo quanto si apprende, gli attivisti rischiano la denuncia.

Il blitz di Ultima generazione è scattato nel corso di due partite. Hanno lanciato vernice in un campo mentre nell’altro coriandoli. In particolare, una ragazza e un ragazzo sono scesi dagli spalti invadendo il campo da gioco, lanciando dei coriandoli, mentre altre persone hanno preso parola dal pubblico richiamando l’attenzione sull’emergenza climatica e si sono ‘cementati’ i piedi sul marmo

video Twitter/@angelikf