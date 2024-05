“Ingresso gratuito a tutte le persone di colore per il match casalingo di campionato contro l’Avezzano“. Questa l’iniziativa del Sora Calcio – club militante nel girone F di Serie D – per l’ultima partita della stagione. Lo scorso 21 aprile, il club era stato multato per 2500 euro a causa di alcuni insulti razzisti rivolti al giocatore avversario dell’Alma Juventus Fano durante il match vinto per 2-1. Il brutto episodio aveva costretto l’arbitro a sospendere momentaneamente l’incontro. Con questa iniziativa, l’obiettivo del Sora è finalizzato a cancellare questa brutta pagina e mandare un messaggio contro la discriminazione.

L’iniziativa del Sora Calcio: il comunicato ufficiale

Il club bianconero ha reso nota l’iniziativa contro il razzismo tramite il seguente comunicato ufficiale: “Dopo gli spiacevoli e gravi episodi di discriminazione avvenuti nella gara interna di campionato del 21.04.2024 tra Sora ed Alma Juventus Fano che hanno caratterizzato una sparuta minoranza di spettatori del settore Distinti, l’A.S.D. SORA CALCIO 1907 su espressa volontà del patron bianconero Avv. Giovanni Palma ha deciso nuovamente di sensibilizzare tutti su una tematica sociale complicata ed importante come il razzismo permettendo a tutte le persone di colore l’ingresso gratuito per il match di campionato di domenica 5 maggio tra Sora ed Avezzano. La Palma Law Tax and Firm, che ha curato il ricorso d’urgenza avvalendosi della professionalità dell’avvocato del Foro di Catanzaro Luigi Carvelli, ci ha tenuto a rimarcare come Sora città e Sora tifoseria non possano essere etichettate o associate a fenomeni di discriminazione razziale ed esorta i propri supporters ad essere i primi, insieme alla società, a combattere ed isolare i pochi stolti che si possano rendere partecipi in futuro di atti vergognosi simili”.