Carlos Alcaraz non disputerà gli Internazionali d’Italia a Roma a causa di un infortunio al braccio. Lo conferma direttamente il tennista spagnolo sui social: “Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, fastidio al braccio. Oggi ho fatto dei test e ho un edema muscolare a pronatore rotondo, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%”.