“Ti consideri ‘pro-vita’ ma lasci gli immigrati morire in mare“. È questa la scritta comparsa oggi, mercoledì 1° maggio, sul murale dedicato a Giorgia Meloni realizzato solo pochi giorni fa in via Montenapoleone a Milano, insieme a una X che copre la bocca della premier.

L’opera, fa sapere l’artista, aleXsandro Palombo, è stata vandalizzata in sole 24 ore. Un “odio contro la presidente del Consiglio” che, si legge in una nota, “non risparmia neanche l’arte”.

Nel murale Meloni è rappresentata in stile Marylin Monroe in “Quando la moglie è in vacanza”, con slip con la bandiera dell’Europa e un tatuaggio della fiamma tricolore. Secondo chi ha imbrattato l’opera, il tutto è “un insulto a Marylin.

“Non è la prima volta che le opere di aleXsandro Palombo vengono vandalizzate, l’anno scorso sono stati distrutti i murales che ritraevano Berlusconi sul muro di Via Volturno davanti allo stabile dove il Cavaliere ha vissuto con la sua famiglia da giovane e di recente è stata stata sfregiata per la 5 volta anche la famosa opera “I Simpson ad Auschwitz” realizzata sui muri del Memoriale della Shoah, l’artista in quel caso aveva rappresentato la famiglia dei Simpson deportata nei campi di concentramento nazisti per raccontare il prima e il dopo la deportazione e l’orrore dell’olocausto, un inciampo visivo per costringerci a vedere quello che non vediamo più”, si legge ancora in una nota dell’artista.