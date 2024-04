Jannik Sinner è pronto al suo esordio sulla terra rossa nel Masters 1000 di Montecarlo. Il torneo Atp del Principato è già iniziato, ma il numero 2 del mondo beneficia di un bye al primo turno e quindi scenderà direttamente in campo per i trentaduesimi di finale. Nel frattempo, Sinner è impegnato anche in doppio con l’amico Lorenzo Sonego: il loro match è in programma oggi, lunedì 8 aprile, sul campo 2 del MonteCarlo Country Club come ultimo incontro. L’orario di inizio è previsto poco dopo le ore 18. Gli avversari sono la coppia belga Gille–Vliegen. Per Sinner e Sonego è un test importante: stanno valutando la possibilità di giocare in doppio anche alle Olimpiadi di Parigi 2024, che si disputeranno sui campi in terra rossa del Roland Garros. In Coppa Davis insieme hanno fatto faville, conquistando i punti decisivi contro l’Olanda e contro la Serbia di Novak Djokovic.

Il torneo di Sinner

Ovviamente però per Sinner il doppio in questo momento è poco più di un allenamento. La testa è tutta al torneo di singolare: deve difendere i 360 punti conquistati un anno fa con la semifinale e la posizione numero 2 nella classifica mondiale. Con l’inizio del torneo, Carlos Alcaraz lo ha virtualmente superato (qui la spiegazione), ma ovviamente la vera nuova classifica si vedrà alla fine della settimana. Per Sinner è un test importante per capire a che livello è il suo tennis sulla terra rossa, dopo che gli ultimi mesi hanno sancito la sua superiorità sul cemento. Vincere subito un altro Masters 1000 sarebbe un’impresa storica: l’obiettivo è arrivare più avanti possibile e accumulare sensazioni positive in vista di Madrid, Internazionali di Roma e Roland Garros.

Il primo avversario

Il tabellone di Sinner lo vedo proiettato verso un ipotetico quarto di finale contro Holger Rune e una semifinale contro Daniil Medvedev. Ma arrivarci non è mica un gioco da ragazzi: già all’esordio l’altoatesino avrà di fronte un avversario da maneggiare con cura. Uscirà fuori dalla sfida di primo turno tra Sebastian Korda e Alejandro Davidovich Fokina: sono entrambi Top30, entrambi under 25 ed entrambi a caccia di un risultato importante. L’americano è da tempo atteso al salto di qualità, lo spagnolo sul rosso è un osso duro. Il loro match è in programma martedì 9 aprile

Quando gioca e dove vederlo in tv

Il Masters 1000 di Sinner in singolare comincerà quindi mercoledì 10 aprile. Il campo e l’orario di gioco verranno annunciati nella serata di martedì. La partita sarà disponibile in diretta per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now: il match di Sinner sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis, così come in mobilità su SkyGo.