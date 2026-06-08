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Non è stata una vittoria netta, schiacciante, come le altre volte. Ma è stata una vittoria. Florentino Perez rimane il presidente del Real Madrid dopo aver ottenuto il 65% dei voti alle elezioni, contro l’avversario 37enne Enrique Riquelme, che il 12 maggio scorso era sconosciuto alla quasi totalità dei soci e che in pochi giorni è stato premiato con il 35% dei voti. Riquelme prometteva Rodri, Haaland e Klopp, mentre Florentino Perez aveva promesso – e così sarà – José Mourinho in panchina, due nuovi acquisti di spessore quali sono Ibrahima Konate dal Liverpool e Denzel Dumfries dall’Inter, ma anche un “colpo da 150 milioni”.

Poche ore dopo le sue dichiarazioni sull’offerta da 150 milioni, il nome che si è diffuso è quello di Michael Olise, ma Florentino Perez smentisce. Da capire se per bluffare o se ha in mente un altro top player. Si parla di Kvaratskhelia, ma anche di Vitinha e Joao Neves. Insomma, sono tanti i possibili nomi in ballo. “Abbiamo vinto le elezioni e continueremo a lavorare per continuare a vincere titoli. Abbiamo vinto in tutti i seggi elettorali e abbiamo ottenuto il secondo miglior risultato nella storia delle elezioni del Real Madrid. Il primo lo abbiamo ottenuto sempre noi nel 2004. È un risultato straordinario. E devo dirvi che le cose avrebbero potuto andare meglio, perché quasi mille voti per corrispondenza, voti certificati da un notaio, sono stati annullati a causa di problemi procedurali sui quali faremo ricorso, poiché crediamo di essere nel giusto“, ha dichiarato Florentino Perez.

“Sono ancora qui, e sono qui per difendere il Real Madrid. Continueremo a lavorare affinché il Real Madrid continui a vincere titoli e lotteremo fino alla fine per conquistare la sedicesima Coppa dei Campioni. Avete dimostrato il vostro impegno e la vostra lealtà al club. Il Real Madrid ha vinto. Abbiamo dato al mondo un esempio di democrazia, trasparenza e convivenza. Abbiamo dimostrato di essere una grande famiglia, di amare il Real Madrid e di essere pronti per il futuro”, ha concluso il patron del Real Madrid.

Come ripartirà quindi il Real Madrid? Da una certezza: José Mourinho in panchina. Florentino Perez ha rivoluto l’allenatore che guidò i Blancos dal 2010 al 2013, vincendo La Liga. Con lui due nuovi acquisti: Konate e Dumfries, ma è solo l’inizio. Da capire adesso chi sarà il colpo da 150 milioni promesso dal presidente dei Blancos: da Olise (smentito) a Kvaratskhelia, fino a Vitinha, Joao Neves e Dembele. Sono diversi i nomi che si fanno in queste ore. Manca poco e poi Florentino Perez svelerà anche questo.