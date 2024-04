Più che sulla terra rossa, Jannik Sinner sembra giocare sul velluto. Il numero 2 al mondo batte Jan-Lennard Struff in due set (6-4 6-2) e approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo senza patemi. In caso di successo confermerà i punti in uscita dalla classifica, consolidando il secondo posto nel ranking Atp. Alla faccia dell’idea esposta alla vigilia del torneo monegasco, presentato da Sinner come una sorta di test per ambientarsi sul terreno a lui meno congeniale. E invece eccolo approdare ai quarti senza macchia. Certo, non ha finora incontrato terraioli di mestiere né giocatori di prim’ordine. Resta tuttavia un cammino immacolato fatto di due vittorie limpide.

Quella contro Struff è senz’appello, ancor più netta dell’ultimo precedente a Indian Wells. Sinner parte bene e già nel game di apertura si ritrova sopra 30-0 sul servizio del tedesco. Ma cinque punti consecutivi dell’avversario gli permettono di salvarsi e addirittura di costruirsi una mezza chance di break. L’altoatesino tiene e strappa nel terzo, subito però controbreakkato. Così Sinner deve aspettare il nono game per allungare ancora e quindi consolidare nel decimo per il 6-4 che chiude il primo set.

Il canovaccio del secondo set è simile. Il break arriva ancora nel terzo game, trasformando la seconda possibilità. Sinner tiene il servizio e ha ancora un’opportunità per il doppio break nel quinto game, ma Struff è bravo a salvarsi. L’azzurro però è sempre preciso al servizio (4 punti concessi nel secondo set) e quando invece si trova a rispondere riesce a rosicchiare punti, complicando il compito del tedesco. Nel settimo game, si concretizza il doppio-vantaggio: Sinner sale 40-0, complici un paio di errori dell’avversario, e porta a casa la terza palla break grazie al tedesco che si complica la vita con un doppio fallo. Tiene il servizio tranquillamente per il 6-2 e porta a casa un altro, l’ennesimo largo successo.