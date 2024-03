È morto Luciano De Luca. Noto per la sua calda voce che per anni ha guidato i pendolari attraverso le stazioni della metro ‘B’ di Roma, è scomparso mercoledì 13 marzo. Nato nel 1954, De Luca ha mostrato fin da giovane interesse per l’elettronica e l’informatica. Diplomatosi presso l’Istituto Tecnico Industriale Giorgi di Roma, Luciano ha iniziato la sua carriera professionale come insegnante di elettronica, prima di unirsi ad Acotral nel 1980.

Il suo estro si è rivelato nel reparto Ismv, dove ha contribuito alla manutenzione di apparecchiature di biglietteria. La sua visione e competenza hanno avuto un impatto significativo fin dall’apertura della metro ‘A’ nel 1980. Il suo contributo più memorabile però è stato lo sviluppo del sistema di annunci della metro ‘B’. In collaborazione con il figlio Alessio, De Luca ha creato un software innovativo che ha rivoluzionato il modo in cui gli annunci venivano gestiti.

Utilizzando dati provenienti direttamente dal telecomando del traffico, il sistema ha potuto calcolare i tempi di arrivo dei treni e fornire agli utenti informazioni tempestive e accurate. “Il sistema acquisisce i dati direttamente dal telecomando del traffico – ha raccontato Alessio a RomaToday – un apparato fondamentale per realizzare la sicurezza e l’automazione del traffico ferroviario. In questo modo è in grado di conoscere la posizione dei treni in circolazione e, in base ad alcune tabelle che mio padre aveva elaborato e calcolato, a stimare i tempi di arrivo dei treni in ogni stazione, quindi i messaggi di attesa sui cartelli luminosi. Anche i cartelli infatti dipendono dallo stesso sistema”, ha spiegato. I test erano venivano eseguiti “in una sala di registrazione improvvisata nella mia cameretta con un microfono da pochi euro. Quei messaggi erano concepiti come una prova, invece sono stati scelti dalla dirigenza aziendale come la voce ufficiale della metro B”, ha aggiunto.

Ciò che rendeva veramente unica la metro B era la voce di De Luca. Durante la fase di test del software, il tono e l’andatura vocale utilizzata, hanno conquistato immediatamente i suoi superiori, che l’hanno scelto come speaker ufficiale della linea. La passione di De Luca per la tecnologia si estendeva ben oltre il sistema di annunci della metro. Ha sviluppato e mantenuto software per il controllo remoto degli ascensori e delle scale mobili, dimostrando costantemente la sua dedizione e competenza nel campo dell’informatica. Anche dopo il suo pensionamento nel 2019, il suo contributo non è stato dimenticato. I colleghi hanno voluto onorarlo con una targa commemorativa, riconoscendolo come “The Voice of Subway” (La voce della metropolitana, ndr).