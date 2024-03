Tallulah Belle Willis ha condiviso sui social con i propri follower la diagnosi di autismo. È la prima volta che la figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore ne parla. Lo ha fatto su Instagram postando un video del 2004 in cui accompagnava il padre sul tappeto rosso della premiere di The Whole Ten Yards. Nella clip la si vede giocherellare con la testa e l’orecchio del genitore mentre la star è impegnata a rispondere alle domande della stampa. “Dimmi che sei autistico senza dirmi che sei autistico” ha scritto la 30enne a corredo del filmato.

“Questa è la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi. L’ho scoperto quest’estate e mi ha cambiato la vita” ha ammesso Tallulah scambiando messaggi con i fan. L’attrice ha spiegato che ricevere la diagnosi di autismo l’ha in un certo senso sollevata e le ha tolto un peso dalle spalle. Molti dei suoi seguaci si sono complimentati con lei per essersi aperta così sinceramente su un aspetto tanto privato e delicato: “Sono orgoglioso che tu sia così aperta riguardo alla tua diagnosi”, ha scritto un follower, e qualcun altro si è limitato a commentare: “Grazie”. Tutti però hanno riconosciuto il coraggio del gesto di Tallulah, considerandolo stimolante anche per chi come lei si trova nella stessa situazione.

Non è la prima volta che la figlia di Bruce Willis e Demi Moore apre il proprio cuore al pubblico. Nel 2023 aveva affidato alle pagine di Vogue il racconto della propria battaglia contro i disturbi alimentari e la diagnosi di ADHD (disturbo da deficit di attenzione/iperattività, ndr): “Negli ultimi quattro anni ho sofferto di anoressia nervosa, di cui sono stata riluttante a parlare perché, dopo essere diventata sobria all’età di 20 anni, limitare il cibo mi è sembrato l’ultimo vizio a cui aggrapparmi” aveva spiegato in quell’occasione.

Negli ultimi anni Tallulah ha inoltre condiviso sui social diversi ricordi che la legano al padre che, come noto, è affetto da demenza frontotemporale. Nel 2022 la famiglia ha annunciato il ritiro della star dalle scene.