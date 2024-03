Marisa Laurito ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi… A Ruota Libera” ha condiviso un aneddoto che con le “ruote” ha qualcosa a che fare, ma in questo caso quelle della sua automobile. L’attrice, attualmente a teatro con ‘Vasame‘, ha avuto modo di conversare con il co-protagonista Enzo Gragnaniello che si è collegato con lo studio e si è raccomandato: “Mi raccomando quando finiamo lo spettacolo vai più piano sull’autostrada, perché tu corri come una pazza”. Ecco che allora Laurito ha raccontato un curioso aneddoto: “Devi sapere che adoro molto la libertà e ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente. No, aspetta per l’amore di Dio guidavo con qualcuno affianco no perché altrimenti becco trecento multe. E non corro, corro come si può correre”. Spazio anche al commento su quanto accaduto a Geolier a Sanremo, tra polemiche e fischi: “È una lingua che si evolve. Ed è ovvio che questi cantautori giovani parlano un linguaggio che è un’evoluzione. Io credo che lui abbia portato la sua storia che racconta in modo forte ed è molto seguito. Ha riempito quattro volte il teatro San Paolo e dunque è seguitissimo e bisogna prenderne atto. Poi può piacere o no ma è così”.