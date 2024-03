Problemi per Facebook e Instagram? Ci pensa Elon Musk. Nella giornata di ieri, 5 marzo, le applicazione del gruppo Meta sono andate in down per un paio d’ore. No, nessun attacco hacker avrebbe messo in pericolo il possesso dei nostri profili social, anche se la motivazione dei continui errori di caricamento non è ancora stata specificata: “Siamo consapevoli che le persone hanno difficoltà ad accedere ai nostri servizi. Stiamo lavorando su questo proprio adesso”, ha scritto il portavoce Meta, Andy Stone.

Ma se sui tre social (Facebook, Instagram e Threads) era impossibile comunicare, dov’è stata pubblicata la nota? Ed è proprio qui che è sceso (involontariamente) in campo l’amministratore delegato di Tesla che, approfittando del crash delle piattaforme, ha ironizzato sulla situazione, sottolineando che il suo X (ex Twitter) fosse l’unico social a funzionare. Sul proprio profilo, Musk ha postato un contenuto in cui c’è uno scherzoso rimando a “I pinguini il Madagascar“.