Diletta Leotta si sposa a giugno. La conduttrice di Dazn lo ha annunciato a sorpresa in diretta a È sempre mezzogiorno, nel corso dell’intervista con Antonella Clerici. Sono passate poche settimane da quando la Leotta ha rivelato su Instagram di aver ricevuto dal compagno Loris Karius l’anello di fidanzamento. “Vi devo dire una cosa… I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”, aveva scritto in un post in cui brillava la fedina di diamanti.

La Clerici non ha dunque resistito ad una domanda sul primo incontro con Karius, con cui lo scorso giugno ha avuto la sua prima figlia, Aria. “Fa molto ridere questa cosa del mio innamoramento per lui: andrebbe chiesto a quelle amiche a cena con me la sera che l’ho conosciuto. Qualcosa che è stato a pelle, immediata, come una chimica, un’alchimia, un’energia che senti”, ha spiegato la Leotta. A quel punto la conduttrice ha rilanciato chiedendo alla sua ospite: “Quando vi sposate?”. La Leotta non si è sottratta e ha risposto subito: “A giugno”. “Ma che bello, io l’ho chiesto così tanto per e invece vi sposate davvero”, ha commentato la Clerici, che le ha fatto gli auguri, precisando che lei invece – pur avendo trovato l’uomo della sua vita – non intende più sposarsi avendolo già fatto due volte in passato. “Ti consiglio di godertela, perché è un momento bellissimo”, ha sottolineato la padrona di casa. Diletta Leotta ha poi aggiunto: “Sono un po’ in quella fase di panico organizzativo”. E alla Clerici che le chiedeva se avesse già scelto il vestito, ha risposto: “No”.