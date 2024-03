Droni marini ucraini hanno colpito la notte scorsa il pattugliatore russo ‘Sergiy Kotov‘ nelle acque della Crimea occupata in un’operazione realizzata con la partecipazione dell’Intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur): lo ha reso noto una fonte dei servizi speciali, come riporta Rbc-Ucraina. Secondo notizie non confermate pubblicate sui social, la nave potrebbe essere affondata. Varata nel 2021, la ‘Sergiy Kotov’ e’ una delle navi più nuove della Marina russa, ha un equipaggio di 28 persone e un’autonomia di navigazione fino a 60 giorni, scrive Rbc-Ucraina.

L’Intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) ha confermato che il pattugliatore russo ‘Sergiy Kotov’ colpito da doni marini la notte scorsa nelle acque della Crimea occupata e’ stato distrutto: lo scrive Ukrainska Pravda su Telegram. La missione si è svolta in collaborazione con la Marina militare e con il supporto del ministero della Trasformazione digitale, si legge nel messaggio. In seguito all’attacco con droni marini Magura V5, la nave ha subito danni ad entrambi i lati di poppa. Il costo del pattugliatore affondato, conclude Ukrainska Pravda, è di circa 65 milioni di dollari.