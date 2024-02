L’ex senatrice Maria Fida Moro, primogenita del leader della Dc Aldo, è morta a Roma dopo una lunga malattia. Aveva 77 anni ed era malata da tempo. L’annuncio è stato dato dal figlio Luca e comunicata nell’aula di Palazzo Madama dal presidente Ignazio La Russa, chiedendo all’assemblea di osservare qualche attimo di silenzio. I funerali della figlia dell’ex presidente del Consiglio, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, si svolgeranno in forma strettamente privata.

Primogenita del leader della Democrazia Cristiana, Maria Fida Moro è stata senatrice tra dal luglio 1987 all’aprile 1992ò. Fu eletta in Puglia con la Dc, ma abbandonò il gruppo tre anni più tardi passando a Rifondazione Comunista, come indipendente. Nel 1993 era passata al Movimento Sociale Italiano, con il quale si candidò a sindaca di Fermo non venendo eletta.

Ha partecipato anche alla costituzione di Alleanza Nazionale. L’ultima avventura in politica risale al 2016 quando corse alle elezioni comunali di Roma con la lista centrista Più Roma-Democratici e Popolari a supporto del candidato sindaco Roberto Giachetti senza riuscire a conquistare un seggio al Campidoglio.