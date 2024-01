Momento di ilarità generale tra l’orchestra del Festival di Sanremo 2024 a causa di un piccolo incidente tecnico, o meglio dimenticanza, che ha riguardato le prove di Fiorella Mannoia. L’artista si è presentata sul palco del Teatro Ariston per provare, a porte rigorosamente chiuse, il brano in gara al Festival “Mariposa”. Ma non tutto è andato liscio. Lo spiega la Mannoia stessa in un divertente video pubblicato e condiviso su tutti i suoi social. “Mi chiedono: ‘Fiorella, hai sentito?’, e io: ‘Non sento niente, sento solo fuori’. E grazie, non mi ero messa le cuffie!”. Insomma la cantante aveva dimenticato di mettersi le cuffie in-ear (gli auricolari che usano tutti i cantanti per ascoltare meglio la propria voce e la musica, ndr) che aveva addosso. Così la Mannoia è stata invitata dal marito, musicista, produttore e manager Carlo Di Francesco a pagare pegno con 60 caffè offerti al bar dell’Ariston per tutta l’orchestra. “Tu te lo paghi da solo invece”, ha scherzato l’artista, rivolgendosi proprio al marito.

“Mariposa”, di cui Fiorella Mannoia firma il testo insieme a Cheope e Carlo Di Francesco, racchiude un messaggio particolarmente importante: è un vero e proprio manifesto di donne. La Mannoia canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore. Tutti gli opposti delle donne vivono con orgoglio in questa canzone e si uniscono tra i versi gridando insieme l’identità eterna e inviolabile di ciascuna. Nella serata delle cover la Mannoia si presenterà sul palco con Francesco Gabbani – che la battè al fotonish per il primo posto al Festival del 2017 – per cantare un medley di “Che sia benedetta” e “Occidentali’s Karma”.