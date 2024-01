“Mia madre ha pagato sempre in prima persona i suoi errori e non si è mai vantata delle sue conquiste. Il cinema a volte l’ha osannata, a volte dimenticata, ma noi sappiamo che lei ha seminato solo amore, generosità. Se ne è andata senza neanche una casa di proprietà, perché ha donato quello che ha guadagnato a chi ne aveva più bisogno”. A parlare è Debora Ergas, figlia di Sandra Milo, alla camera ardente allestita al Campidoglio per l’attrice scomparsa il 29 gennaio a 90 anni, come riporta Ansa.

“Era stata sfollata durante la guerra” prosegue Ergas, oggi giornalista a La vita in diretta “è cresciuta con una madre, una nonna, una sorella, ed è stata capo famiglia di se stessa sin dall’età di 12 anni. Da allora ha sempre lavorato. Non si è mai fermata, crescendo tre figli in assoluta solitudine. Questo per noi è stato un esempio infinito di dignità, indipendenza, testa libera. E poi ha sempre combattuto per le battaglie civili, per gli ultimi, contro la violenza alle donne, per il diritto al divorzio, alla carriera e agli stipendi uguali. Perfino per il fine vita e per gli animali. Ha salvato due cani che ora sono a casa e tutto ieri hanno pianto”.

Nel 2019 Sandra Milo aveva parlato in tv dei problemi di natura economica che si era trovata ad affrontare: un debito di 800mila euro con il fisco che aveva portato al pignoramento dei suoi conti bancari. Nel salotto di Eleonora Daniele, a Storie italiane, aveva inoltre rivelato a proposito di tasse che l’ex marito Moris Ergas negli anni Sessanta non aveva pagato: “Io quelle tasse le ho pagate pur non avendo più i denari guadagnati e per pagarle mi sono venduta, sì proprio, esattamente, mi sono data a un uomo gentile, carino, meraviglioso che ha pagato per me le mie tasse perché io non potevo pagarle”.