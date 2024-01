Rai3 chiude “Avanti Popolo“. Il talk show condotto da Nunzia De Girolamo ha salutato definitivamente il pubblico della terza rete dopo quindici puntate, il debutto lo scorso 10 ottobre i saluti finali, anticipati rispetto alla programmazione prevista inizialmente per tutta la stagione, martedì 30 gennaio. Critiche feroci, ascolti disastrosi, polemiche infuocate hanno accompagnato la trasmissione collocata nel martedì sera della terza rete dopo l’uscita di Bianca Berlinguer.

Davanti allo schermo ieri sera c’erano solo 375 mila spettatori con il 2,2% di share (anteprima all’1,5% con 331.000 spettatori), numeri bassi fin dal debutto che hanno fatto ipotizzare più volte una chiusura anticipata. “Il mio festival di Avanti Popolo finisce qui”, ha detto sul finale De Girolamo dopo aver condotto un talk dedicato al prossimo Sanremo: “Io ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco. Non farò nomi, non nominerò nessuno, altrimenti non finirei mai, però lo abbiamo fatto tra le polemiche e le grandi difficoltà quindi il ringraziamento è doppio per tutti. A voi arrivederci, a presto”.

Al debutto l’ex ministra e parlamentare di Forza Italia aveva intervistato il marito Francesco Boccia, esponente del Partito Democratico. Nuove polemiche erano esplose per la presenza in studio di Fabrizio Corona ma anche per un monologo della padrona di casa in sostegno della Premier Meloni dopo la rottura con il compagno Andrea Giambruno. Nel mirino anche l’intervista alla giovane ragazza stuprata a Palermo.

Nell’ultimo appuntamento “Avanti Popolo” ha ospitato il Presidente del Senato Ignazio La Russa, l’attore Lino Banfi con spazi dedicato poi alla stretta attualità sulla sicurezza stradale e la “strage degli autovelox”. De Girolamo dovrebbe tornare in onda su Rai1 prossimamente, alla guida di una nuova edizione di “Ciao Maschio“.