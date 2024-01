Di tormentoni Giusy Ferreri se ne intende. Perché, come fa notare Renato Franco in una lunga intervista alla cantante sul Corriere della Sera, da Roma Bangkok a Non ti scordar mai di me, lei di hit ne ha interpretate veramente tante. E Ferreri commenta: “È stata una sorpresa, non un percorso a cui miravo, ma sono state occasioni da prendere al volo, un valore aggiunto al mio tracciato personale fatto di ballad introspettive e romantiche, mentre quei brani estivi hanno portato al mio repertorio una parentesi più fresca e solare che mancava. La mia personalità mi spinge a raccontare esperienze più malinconiche, fatte di tristezza, di nostalgia o a volte di rabbia”. Insomma, nessuna volontà di rinnegare i brani che le hanno dato il successo, anzi.

E ancora, i ricordi del suo percorso che ha ‘cambiato passo’ con X Factor: “Un talent di cui all’epoca si sapeva poco, pensai di propormi ai provini, era l’ultima occasione”. Un’occasione andata in porto, grazie a Simona Ventura (che, dice, “sento ancora”) ed ecco che esplode la storia della cassiera del supermercato che diventa popstar: “Non mi ha dato fastidio, era la verità. Non potevo certo girarmi i pollici fino a 29 anni sperando nel grande sogno, quindi dovevo mantenermi lavorando anche come cassiera part-time, è stato funzionale per seguire la mia passione. I media calcavano su quell’aspetto e non mi piaceva, poteva sembrare ruffiano nei confronti del pubblico”. Oggi, Ferreri ha scelto di vivere lontano dalla città con la sua famiglia: “Abitiamo tra le campagne di Vigevano e Novara, in una piccola frazione tra le risaie. Viviamo in un paesino di 40 abitanti, che arrivano a 60 compresi cavalli, asini e galline, un luogo che ricorda un clima di altri tempi, atmosfere che fanno venire in mente L’albero degli zoccoli di Olmi. Mi appaga, mi piace stare a contato con la natura, la vita è come in una piccola comune, in uno stato d’animo che non ha niente a che fare con la frenesia. È un bellissimo nido, mi aiuta per l’ispirazione e la concentrazione. Il canto degli uccellini mi dà serenità”.