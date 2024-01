“Non ero me stessa né quando ero zen né quando ho finto di litigare”. Da qualche settimana Sara Ricci è uscita dalla casa del Grande Fratello, eppure si continua a parlare di lei. Questa volta, rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, ha rivelato di aver finto durante la propria permanenza nel reality show di Canale 5. Verità o ennesima provocazione?

Stando alle sue parole, tutto quel che ha mostrato di sé nel programma sarebbe stato finto e per niente spontaneo. “Io non so giocare infatti ho recitato la parte dell’offesa e ci siete cascati tutti. Evidentemente sono brava”, ha scritto su Instagram. E ancora, in riferimento alla lite con Beatrice Luzzi: “Ho recitato quando ho litigato con Bea… E nel resto del tempo comunque non ero me stessa, ero molto in protezione”.

Sara Ricci ha abitato la casa del Grande Fratello per un tempo piuttosto breve, ma non è passata inosservata. Certo, il pubblico ha dimostrato di non averla molto in simpatia, tant’è che poco dopo l’eliminazione ha commentato così la reazione dei telespettatori nei propri confronti: “[…] Pensano che sono una diva, che me la tiro, che sono snob […] Laureata, poi, che altro, mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno e quindi questa cosa dà fastidio? Quindi uno deve essere ignorante, prepotente. Allora ho dato fastidio a qualcuno”.

Piuttosto memorabile anche il litigio con la collega Beatrice Luzzi: “Beatrice è piena di rabbia anche nei confronti delle donne” aveva spiegato Ricci durante una diretta del Grande Fratello. “Mi dispiace dirtelo, ma quando 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare e per due giorni sono mancata dal set, lei non ha voluto sostituirmi”. Come non citare, infine, l’ira nei confronti della costumista? “Non sono una snob, ma io ho trent’anni di carriera e un’immagine, questo è il mio lavoro e non sono abituata a farmi vestire da altri” aveva spiegato piuttosto piccata alla coinquilina Letizia Petris che si era detta sbalordita per l’alterco proprio con la costumista. Che abbia recitato o meno, Sara Ricci ha sicuramente lasciato un segno in questa edizione. Nel bene o nel male.