Lei è una delle cantanti più di successo del momento, lui il nuovo sex symbol di Hollywood (fresco di Golden Globe). Insieme sono una coppia. O almeno così pare. Stiamo parlando di Rosalìa e Jeremy Allen White. I due sono stati avvistati insieme già diversi mesi fa negli States. Era il 31 ottobre scorso quando El Paìs riportava il gossip lanciato da TMZ, riguardo a un possibile amore tra i due. A Los Angeles, per una passeggiata domenicali con tanto di mazzo di fiori in mano. Poi, con il passare dei mesi sono arrivate nuove conferme. Di nuovo a Los Angeles, a fine novembre, chiacchierando e fumando una sigaretta. Le loro scarpe si toccano, un segno inequivocabile di confidenza e intimità. Poi, più di recente, sono stati paparazzati anche a New York. Solo chiacchiere o c’è qualcosa di vero? Al momento la cantante spagnola e il nuovo testimonial di Calvin Klein non hanno confermato (e neanche smentito) la notizia.

Rosalia e Jeremy Allen White: le loro vite private

Jeremy Allen White, newyorkese, classe 1991, è noto ai più per il ruolo di Lip Gallagher in Shameless e di Carmy Berzatto in The Bear. Da bambino faceva il ballerino poi, a 13 anni, ha deciso di studiare recitazione. Lo scorso anno e adesso anche nel 2024 è stato premiato con il Golden Globe per “migliore attore in una serie commedia o musicale”, per “The Bear”. Quanto alla sua vita privata: da ottobre 2019 a maggio 2023 è stato sposato con Addison Timlin, attrice e cantante statunitense. Dal loro amore sono nate due bimbe: Ezer Billie White (nel 2018) e Dolores Wild White (nel 2020). Dalla fine del 2023 ha una relazione (anzi, avrebbe) con Rosalìa. E cosa sappiamo di lei? Rosalìa Vila Tobella, conosciuta semplicemente come Rosalìa, è uno dei più grandi talenti. Nata nel 1992 a Sant Cugat del Vallès (Catalogna, Spagna), è una cantautrice, produttrice e attrice. Noi di FQMagazine l’avevamo già elogiata – ampiamente e meritatamente – dopo averla ascoltata dal vivo al Primavera Sound Fest, proprio a Barcellona.

Al momento conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Qui i suoi brani raccolgono un numero di streams da vera star. Solo un esempio: più di 906 milioni per “Desepchà”. La sua musica, volta ad esplorare generi musicali diversi, è un mix di note e melodie che riportano a sensazioni particolari che Rosalìa interpreta sempre con passione e sensualità. Quanto ai social, è seguita da 28.2 milioni su Instagram. Gli appassionati di gossip la conosceranno, invece, per le sue storie d’amore. Quella con il rapper spagnolo C.Tangana, dal 2016 al 2018. E poi, nel 2019, per la liaison con Rauw Alejandro, noto cantautore portoricano. Solo 9 mesi fa – nel videoclip di “Beso” – la Rosalìa mostrava l’anello di fidanzamento ufficiale. Insomma, tutto faceva pensare alle nozze. Ma il matrimonio non si è mai tenuto, poiché la loro relazione è ormai terminata. Il cuore di Rosalìa, adesso, batte per l’attore americano.