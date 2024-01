La febbre, come sta accadendo a tanti italiani, colpisce di nuovo anche Fabrizio Corona. Dopo aver trascorso le festività di fine anno a curare l’influenza, l’imprenditore era tornato a pieno regime sui social, prima di riammalarsi nuovamente. Nonostante lo stato di salute non ottimale, nelle ultime storie Instagram dell’ex ‘re dei paparazzi’ è comparso il figlio Carlos Maria, nato dalla relazione con Nina Moric. Nelle foto postate dal creatore di Dillingernews, si vede un abbraccio padre-figlio, seguito da uno scatto di Carlos a torso nudo, con la descrizione: “Ora, ci riprendiamo di nuovo”.

Come spiegato dallo stesso Corona, il 21enne è nel pieno di un percorso di cura per la sua salute mentale, in una clinica Svizzera. I due avevano trascorso assieme il giorno di Natale e, in quella circostanza, il ragazzo aveva augurato a tutti ‘buone feste’, con la promessa che ‘sarebbe tornato molto presto’. Poco dopo l’inizio dell’anno 2024, Fabrizio, aveva inoltre pubblicato un post in cui spiegava che questo sarebbe stato il primo anno senza dover scontare problemi giudiziari: “Primo anno da uomo libero, molti obiettivi importanti raggiunti ma tante cose ancora da sistemare… Le più importanti. Ma è da sempre e sarà sempre, così… È la mia vita”, si legge.