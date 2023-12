E’ morto all’età di 61 anni l’attore Andre Braugher, celebre per aver interpretato il ruolo di Raymond Holt – un poliziotto del distretto di New York – nella serie televisiva Brooklyn Nine-Nine, andata in onda dal 2013 al 2021. A comunicare il decesso è stato il suo agente, spiegando che la morte è sopraggiunta a causa di una ‘breve malattia’.

Nato a Chicago e laureato a Stanford, fin dai primi anni della sua vita l’uomo aveva dimostrato una passione sconfinata per il cinema che, col tempo, gli ha consentito di vincere due prestigiosi premi Emmy. Il primo, conseguito nel 1998, grazie all’interpretazione che ha saputo dare nella sitcom Homicide e, 8 anni dopo, è riuscito nuovamente a confermarsi, vincendo nuovamente la statuetta come ‘migliore attore protagonista’ nella fiction Thief.

L’esordio nel ‘mondo dei riflettori’ è avvenuto nel 1989, quando Braugher ha recitato una parte in Kojak. L’ultima comparsa è invece datata 2022, anno in cui ha fornito il suo contributo nel film She Said, una storia che tratta di giornalisti del New York Times che hanno raccontato la storia degli abusi sessuali sulle donne da parte di Harvey Weinstein. In tutta la sua lunga carriera ha ricevuto 11 nomination agli Emmy.