William e Kate, andateci piano con Photoshop! Questo il messaggio che si è levato dai social media a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione della foto di Natale dei principi del Galles con famiglia al completo. Ci sono voluti i raggi X messi a punto dagli attenti osservatori della piattaforma X (ex Twitter) per svelare che la disattenzione nell’effettuare ritocchi in post produzione è costata un dito al piccolo Louis ed una gamba a papà William. Ad oggi, la foto pubblicata domenica ha già raggiunto quasi 2 milioni e 800 mila like ed i commenti del pubblico on line finora si erano concentrati sul messaggio di semplicità e di informalità mandato, oltre che sulla scelta del bianco e nero.

Passata la sbornia da adorazione dei fan della coppia reale, ora è arrivato il bagno di realtà: abuso di foto ritocco e danni oggettivamente irreparabili al risultato finale. Il piccolo di famiglia, almeno per questa volta, è protagonista suo malgrado perché se gli hanno tagliato il dito medio della manina diligentemente poggiata sulla sedia al centro della scena non è davvero colpa sua!

Ed essendo voce nota che il principe William sarebbe soggetto a colpi di ira incontenibili, non si può neanche immaginare cosa non starà succedendo in queste ore a palazzo e nella sede del fotografo di corte incaricato dello scatto, ovvero Josh Shinner. Naturalmente, una volta aperto il vaso di Pandora della foto di Natale 2023 si è ufficialmente dato il via alla caccia all’errore, così qualcuno trova che la mano sinistra di Charlotte sia troppo allungata, che manchi il secondo piede di Kate e, a ben guardare, Louis avrebbe anche una gamba più gonfia dell’altra.

Insomma, sebbene nella guerra dei like abbiano vinto i principi del Galles, la scelta di restare attaccati alla tradizione con uno scatto ufficiale sul trono, risalente all’incoronazione di maggio, sta decisamente premiando il re Carlo e Camilla. Qualcuno in California starà morendo dalle risate….