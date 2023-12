Doveva essere un romantico tragitto in gondola ma si è trasformato in un gelido bagno nell’acqua veneziana. Nella giornata di ieri, 3 dicembre, un gruppetto di turisti ha deciso di fare un giro sulla storica imbarcazione ‘degli innamorati’ per scattare fotografie e scorgere quanti più segreti si celano dietro ad una magnifica città come Venezia. Il troppo entusiasmo gli ha però giocato un brutto scherzo. All’altezza di rio de la Verona, in sestiere di San Marco a due passi dal teatro La Fenice, il gondoliere stava per effettuare una classica manovra per passare sotto un ponte e, in queste situazioni, per evitare spiacevoli inconvenienti è sempre bene disporsi in modo tale da avere un equilibrato bilanciamento sul galleggiante; ‘regola’ che non è stata rispettata dai visitatori.

Il gruppo ha ignorato le istruzioni del “conducente” pur di – a quanto riportano le prime ricostruzioni – scattare una fotografia che li immortalasse tutti assieme. Spostati tutti da un solo lato della barchetta, il mezzo non ha retto lo sbilanciamento di peso, ribaltandosi. L’incidente non ha fortunatamente riportato feriti o gravi danni alla gondola. Nel video si possono notare i turisti in preda al panico che si aggrappano disperatamente all’appena ribaltata imbarcazione. A porre rimedio al panico generale, ci ha pensato il barcaiolo che, tuffandosi in acqua, ha portato a riva tutti gli “indisciplinati” clienti. Il filmato è presto rimbalzato su tutti i social, diventando virale.