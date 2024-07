“Ma è lui o è uno scherzo?”, “I capelli sono spessi in modo sospetto”: Daniel Craig è “irriconoscibile” nella nuova campagna Loewe – (Foto)

Daniel Craig è James Bond. Con le sue interpretazioni dello 007 più famoso di sempre, si è posizionato nel cuore degli spettatori che, se pensano a lui, lo immaginano in smoking, capelli molto corti, aria da duro. Sarà per questo che la nuova campagna del brandi di lusso LOEWE ha destabilizzato i fan. Craig ha i capelli lunghi, indossa occhiali colorati e dei maglioni multicolor. La campagna è realizzata da David Sims e Craig “dà vita al lavoro dell’artista Richard Hawkins, che ha ispirato la collezione, attraverso un collage di personalità. In posa provocatoria, indossa con spavalderia quelli che sono i capi emblematici della collezione di suggestione americana: maglioni, pantaloni cargo, giubbotti di pelle e stivali, scarpe da ginnastica e pantaloni ricamati”. Come hanno reagito i commentatori e i fan dell’attore 56enne vedendo questo nuovo look? Molti positivamente: “Amo il fatto che alcuni attori, invecchiando, smettano di prendersi troppo sul serio”, “Vorrei poter saccheggiare il suo armadio”, “Aveva bisogno di una pausa dal salvare il mondo per dedicarsi alla moda”, “Quello non è Daniel Craig, è Iggy Pop nel 1977”, “Stupendo”, “Voglio quel maglione” e naturalmente una marea di cuori. Ma non è mancato chi non ha apprezzato: “Irriconoscibile”, “E’ uno scherzo?”, “Ma è veramente lui?”.

