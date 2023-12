Tre turisti le si sono avvicinati mentre si trovava a due passi da campo San Margherita a Venezia. Volevano, apparentemente, delle informazioni su come raggiungere Rialto. La signora però, già vittima di borseggi due volte, ha intuito che c’era qualcosa di strano. Appena il terzetto, due uomini sui 40-50 anni e una donna più giovane, si è allontanto, la 75enne ha controllato la borsetta e come sospettava, il portafoglio non c’era più. La storia la racconta il Messaggero. Sì, la storia che non finisce qui perché la signora ha deciso di agire: si è messa a correre qualche metro e i borseggiatori, appena si sono resi conto che era alle loro calcagna e che urlava, le hanno gettato il portafoglio, di fatto restituendoglielo. “Mentre gli spiegavo che direzione prendere, l’altro uomo mi si è avvicinato molto. La cosa mi ha insospettito, avendo già subito dei borseggi. Quando mi hanno salutato, ho subito controllato la borsa: il portafoglio non c’era più”, le parole della 75enne. Che ha anche ripercorso un borseggio di cui è stata vittima: “Un uomo mi mise addosso un maglione, con la scusa di verificare la taglia. Mi parve una cosa strana. Poi lo gettò via e scappò anche con il mio portafoglio. Quello del maglione era solo un trucco per derubarmi. Provai ad avvisare la sicurezza, fu inutile”.