L’influencer letterario Edoardo Prati esordisce a un evento TedX. A Busto Arsizio sarà una prima volta anche per Elsa Fornero e Roberta Bruzzone

Ha sfondato sui social come influencer letterario e latinista, si è fatto conoscere dal grande pubblico con le ospitate da Fabio Fazio. Ora arriva un’altra “prova di maturità” per il 20enne Edoardo Prati, che domenica parteciperà per la prima volta a un evento TedX. Il format statunitense Ted è diffuso in tutto il mondo (con l’aggiunta della X per tutti gli eventi indipendenti) e si pone come obiettivo quello di diffondere idee di valore per la comunità. Prati, ribattezzato dai giornali “Il Barbero di TikTok” per la sua capacità di rendere accessibili e attrattivi concetti complessi (definizione che lui non ama: “Non mi piace e non ne sono all’altezza”, ha detto a Vanity Fair), è l’ospite più atteso della rassegna che si terrà a Busto Arsizio (Varese) domenica pomeriggio: una serie di monologhi sul tema “Nosce te ipsum”, conosci te stesso, come invito alla riflessione e all’autoconsapevolezza. Quella di Edoardo Prati non sarà l’unica “prima volta” al TedX. Sul palco di Busto Arsizio si alterneranno altri personaggi noti ma esordienti in questo contesto: la criminologa Roberta Bruzzone, l’economista ed ex ministra Elsa Fornero, Lo psicopedagogista Stefano Rossi, l’ex campionessa mondiale di pallavolo Rachele Sangiuliano. E ancora Gianluigi Di Napoli, Alberto Onetti, Graziano Venanzoni, Ludovica Rana, Roberta Gennuso e Stefano Vivaldini, Florinda Cambria. E l’enologo Andrea Moser. I dodici speaker, provenienti da diverse discipline, condivideranno le loro idee, esperienze e visioni per il futuro, in un evento che “per contratto” deve essere non-profit, con interventi a titolo gratuito e, in seguito, pubblicabili online. “La terza edizione di TEDxBustoArsizio rappresenta un’occasione straordinaria per scoprire e condividere nuove brillanti idee. L’iniziativa nasce dal desiderio di ispirare cambiamenti positivi e promuovere nuove prospettive inesplorate”, dice Lorenzo Beliusse, organizzatore e licenziatario di TEDxBustoArsizio.