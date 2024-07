Trovata spiaggiata una rara balena dai denti a spatola

Potrebbe essere il settimo esemplare della sua specie e, se l’analisi del Dna dovesse confermarlo, sarebbe una scoperta molto importante. Una balena è stata trovata spiaggiata nella costa della Nuova Zelanda, vicino a Taieri Mouth. Dovrebbe trattarsi di un esemplare “dai denti a spatola“. Tutti gli esemplari di questa specie sono stati trovati spiaggiati, tranne uno. Troppo poco per sapere come vivano, quali siano le loro abitudini e di cosa si nutrano. La foto in evidenza è stata fornita dal Dipartimento di Conservazione: i ranger ispezionano quella che si ritiene essere una rara balena dal rostro a vanga.