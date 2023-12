Una donna di 76 anni è sprofondata con il letto dal settimo piano, dove abita, dentro l’appartamento del piano sottostante. La causa è il crollo di un solaio, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 23:30 in una palazzina in viale Eritrea a Roma. Il crollo del pavimento ha risvegliato tutto il condominio. Per fortuna nella camera al sesto piano non si trovava nessuno. Il materasso ha attutito il colpo e la donna è rimasta ferita e portata in ospedale in codice rosso per alcuni traumi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e polizia locale. Due gli appartamenti coinvolti dal dissesto, che sono stati evacuati e messi sotto sequestro per gli accertamenti, mentre il piano nono e ottavo sono stati dichiarati agibili. Al momento si stanno valutando le possibili cause del crollo: da un cedimento strutturale del palazzo costruito intorno agli anni Cinquanta a una ristrutturazione non a norma in uno degli appartamenti dei primi piani.