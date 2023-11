“Questo è il volto di una mamma che è stanca perché sta crescendo un’adolescente, due pre-adolescenti, un bambino attivo e un altro di 1 anno che sta imparando a camminare, in più, ci sono tre cani… Grazie per le vostre preoccupazioni”. Così Adriana Lima ha risposto alle tante critiche social arrivate dopo la sua partecipazione alla premiere di Los Angeles del prequel di Hunger Games, Hunger Games-La ballata dell’usignolo e del serpente. Critiche che le sono state rivolte anche sul suo profilo Instagram dove in molti le dicono di avere fatto “eccessivo ricorso al botox e ai filler“. C’è chi la paragona a Kim Kardashian e chi si affretta a dire che “non è più quella di prima”. Ebbene, il sarcasmo con cui la modella risponde “grazie per le vostre preoccupazioni” è sacrosanto: possibile che i commenti sul corpo delle donne non accennino minimamente a diminuire e anzi, siano così onnipresenti su tutti i social?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Lima (@adrianalima)