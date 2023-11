Un’esibizione sopra le righe che ha lasciato sconcertata Ambra Angiolini. Tra gli eliminati nell’ultima puntata di X-Factor 2023, figura anche il gruppo SickTeens, con il cantante Alex che si è lasciato trasportare un po’ troppo dalle emozioni. La band della squadra di Morgan ha portato sul palco la loro versione di “Careless Memories” dei Duran Duran, con il vocalist che fin dalle prime strofe si è seduto sul bancone dei giudici, fissando dritta negli occhi Ambra. Poco prima di ritornare con gli altri componenti del collettivo, il giovane ha baciato l’attrice 46enne, lasciandola incredula fino alla fine della tanto energica, quanto controversa, performance.

“Mi ha baciata. Senza chiedermelo”, è l’accusa rivolta al ragazzo, che risponde con ironia “Sono maggiorenne.” A quel punto la giudice, sempre più esterrefatta, replica: “Tu sei maggiorenne ma io no… Io non sono mai maggiorenne per certi baci”. E aggiunge: “Potrei essere tua zia“. Di male in peggio è il giudizio che gli utenti della piattaforma X hanno riservato al frontman, accusandolo di “molestia” ed “egocentrismo”. Dalla prima angolazione della telecamera il bacio sembra innocuo, sulla guancia ma, solo successivamente, si verrà a sapere che è stato dato sulla bocca.