Si chiama Cutie Chaos la nuova collezione Zara disegnata da Harry Lambert in vendita da oggi sul sito e nei negozi del marchio spagnolo (una speciale anteprima è stata presentata in questi giorni al Dover Street Market di Londra, concept store di culto tra gli appassionati di moda). Cutie Chaos è l’espressione dell’estetica e del gusto personale di Harry Lambert che in questi anni attraverso il suo lavoro di stylist ha saputo definire l’immagine di stelle della musica pop e del grande schermo come Harry Style, Emma Corin, Sienna Miller e Josh O’Connor. D’altra parte, la figura del fashion stylist oggi è diventata sempre più influente tanto che molti di questi professionisti che si occupano di scegliere i look che le star indosseranno sui red carpet o agli eventi, sono diventati loro stessi delle vere e proprie celebrità. Non stupisce dunque che Zara abbia chiesto a uno dei professionisti più importanti e seguiti del momento di realizzare una collezione di sessanta pezzi ispirata alle atmosfere rétro.

Lambert diventato famoso nel 2015 dopo aver firmato il look di Harry Styles per gli American Music Awards, autore di tutta l’estetica di Fine Line, l’album della consacrazione dell’ex One Direction, Love on Tour e della storica copertina di Vogue America 2020, in cui la pop star campeggia con indosso abiti genderless, ha il merito di aver reso lo stile di Styles anticonvenzionale, anche grazie alla collaborazione con Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci, mescolando forme, colori e tessuti appartenenti al classico guardaroba maschile con elementi tipici di quello femminile. La nuova collezione Cutie Chaos è pensata per essere mescolata, abbinata, amata e condivisa. L’impronta creativa di Lambert emerge in ogni pezzo grazie ai riferimenti vintage, alla silhouette oversize, alle lavorazioni sartoriali e a una palette di colori nostalgici.

1 /4 Cutie Chaos

Tutta la collezione, infatti, è pervasa da uno spirito rétro che guarda alle subculture inglesi degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. Lambert, del resto, è nato a Norwich, nel Regno Unito, e da vero inglese ama mischiare in maniera inaspettata t-shirt con scritte a giacche e cappotti sartoriali, camicie a righe con maglioncini jacquard dalle fantasie inaspettate, jeans strappati con giacche da lavoro. La maglieria ha un posto di rilievo nella collezione che presenta un’ampia selezione di pullover, gilet e accessori come cappelli e lunghe sciarpe rigate dai colori accesi.

La collezione Cutie Chaos di Zara è stata realizzata con materiali contenenti fibre a basso impatto ambientale come lana riciclata, cotone biologico, poliestere e nylon fedele all’impegno che Zara si è assunta di raggiungere entro il 2030 una produzione al 100% sostenibile. I fan di Harry Styles saranno felici di trovare tra le proposte di Cutie Chaos non solo dei capi che richiamano in ogni dettaglio lo stile che Lambert ha costruito negli ultimi anni per la popstar globale, ma anche collane di cristalli molto simili a quelle indossate proprio dall’artista.