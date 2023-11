Lauren Sanchez e Jeff Bezos hanno reso pubblico il loro amore nel 2019 e ora posano su Vogue America, attirando non pochi commenti negativi. Come mai? Il look dei due, ma non solo, non è molto apprezzato, nonostante le foto fatte da Annie Leibovitz. Lui è il terzo uomo più ricco del mondo, lei una giornalista. Hanno 59 e 53 anni e a breve si sposeranno: la “prova” è una anello con diamante rosa di 30 carati a taglio cuscino del valore stimato tra i 3 e i 5 milioni di euro. Un oggetto bellissimo, certo, ma non proprio sobrio. I due si dicono molto bravi nel tenere insieme la loro famiglia allargata: lui ha 4 figli avuti dalla ex moglie Mackenzie Scott dalla quale ha divorziato dopo 25 anni e Sanchez tre figli da due precedenti matrimoni. “La vita quotidiana ruota attorno ai nostri figli”. E la loro routine, dicono, è “normale”: “Cerchiamo di non prendere subito i telefoni in mano appena svegli al mattino, ci stiamo lavorando”. I due mangiano sano, meditano e fanno anche palestra insieme: “Ma non possiamo fare gli stessi esercizi. Lui è su un livello completamente diverso dal mio. È un mostro in palestra”, spiega Sanchez. La coppia è affiatata anche in cucina, lui con i churros che gli ha insegnato il nonno, lei con le uova fritte su tortillas di farina con peperoncino verde del Nuovo Messico, imparate dalla nonna. Insomma, una coppia che si descrive come “normale” ma che non lo appare certamente (e non lo è per ovvi motivi) nelle foto di Vogue dove i due sembrano due protagonisti di un qualche spot. Molte le critiche: “Nessuno vuole vedere queste foto”, “Un altro lifting per lei e le labbra le arriveranno alle orecchie”, “Vogue, ma perché avete seguito questa cosa?”, “Sembrano due attori di una soap opera”, “Smetto di seguirvi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue (@voguemagazine)