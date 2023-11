Dopo la rottura con la storica fidanzata Giorgia Soleri e il presunto flirt con Martina Taglienti (amica del cuore della “collega” Victoria De Angelis), Damiano David potrebbe avere una nuova fiamma. Il frontman del gruppo rock dei Maneskin è stato paparazzato infatti a più riprese con la 27enne Dove Cameron.

Un bacio tra i due aveva infiammato il web le scorse settimane: le immagini in cui si vedeva il cantante originario di Roma abbracciato ad una ragazza – che si è poi scoperto essere proprio Dove Cameron – avevano fatto il giro dei social. E ora a riaccendere i riflettori extra-palco su Damiano, sono questi scatti fatti dopo l’ultimo concerto della band in Brasile: a fine show, infatti, i presunti innamorati sono stati avvistati in macchina assieme, un indizio che non è passato inosservato a molti.

Ufficialmente i due non hanno fatto trapelare nulla su una loro ipotetica relazione, anche se gli incontri iniziano ad essere svariati. Dove Cameron è nata nel 1996, a soli 12 anni ha raggiunto il successo con la serie Disney “Liv e Maddie”, dove ha interpretato entrambe le protagoniste, e grazie alla quale ha vinto un Daytime Emmy Award. Ha avuto ruoli anche in serie tv come “The Mentalist”, “Shameless” e “Agents of S.H.I.E.L.D.S.”.