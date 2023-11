È morto a soli 38 anni l’attore napoletano Andrea Iovino. Ne dà notizia Fanpage. Iovino era molto noto per aver participato al programma televisivo Made in Sud ma anche per aver fatto parte del cast del film Pinocchio, di Matteo Garrone. Nel 2022 il debutto al Teatro Augusteo di Napoli assieme a Sal Da Vinci nello spettacolo “Masaniello Revolution”. Il pubblico di Canale 5 lo conosceva anche come fratello fratello di Giovannino, uno dei più noti “disturbatori” di Tu si Que Vales. Ignote le cause della morte. Originario di Nola, i funerali si terranno nella città campana domani 6 novembre.