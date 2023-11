“Ciao amici, ho fatto già un video dall’altra parte, su X, ora lo faccio pure qui. Chiunque di voi volesse venire a vedere la diretta il 6 mattino dalle 7 in poi può venire, non c’è nulla da pagare perché si vede che qualcuno ha chiesto soldi, qualcuno dice ‘ah ma bisogna pagare un biglietto’, non bisogna pagare niente, quindi potete venire se vi trovate a Roma, se vi volete fare una gita, se siete già qua, potete venire tranquillamente a partire da… Se arrivate verso le 7:30 è meglio, ci sarà un enorme video wall quindi la puntata si può vedere bene, ci sarà una grande diffusione per cui si sentirà bene, perché lì non disturbiamo proprio nessuno, e quindi se volete venire dal vivo, non c’è da pagare nulla, non ci vuole nulla, nessun permesso, niente”. Così Fiorello su Instagram poco prima dell’inizio su RaiDue di VivaRai2, domani mattina 6 novembre alle ore 7 in punto. Un appello che fa pensare a una possibilità non troppo remota: sarà Fiorello l’unico leader (televisivo) che riesce a portare la gente nelle piazze, la mattina presto anzi prestissimo? Chissà. Lo showman torna con il suo morning show e chiede la partecipazione della gente, quasi come ammiccare alle origini del suo karaoke nelle piazze. Di più, lo showman torna e si prepara a salvare una ‘TeleMeloni‘ che annaspa, che propone novità quasi sempre al limite del flop, che ha disperatamente bisogno di uno che la tv la conosca, la sappia fare, la renda bella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello)