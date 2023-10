I collegamenti fake con la premier Meloni sono una delle gag che fanno compagnia ai tanti che seguono AspettandoVivaRai2, su Instagram e Raiplay in attesa del ritorno in Rai dal 6 novembre, in diretta dal Foro Italico. Stiamo parlando ovviamente di Fiorello e di tutta la sua squadra. In apertura della finta chiamata, lo showman si è rivolto così alla Meloni: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”. E sullo sciopero dei mezzi di 24 ore indetto per venerdì 20 ottobre, Fiorello ha sdrammatizzato: “Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L’ira del PD: ‘Ci copiano i programmi!‘”. Dopo la battuta, come ormai da prassi, sono scattate le risate a crepapelle della Presidente del Consiglio, ‘collegata’ in diretta telefonica.