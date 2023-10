I collegamenti fake con la premier Meloni sono una delle gag che fanno compagnia ai tanti che seguono AspettandoVivaRai2, su Instagram e Raiplay in attesa del ritorno in Rai dal 6 novembre, in diretta dal Foro Italico. Stiamo parlando ovviamente di Fiorello e di tutta la sua squadra. In apertura della puntata di ieri 19 ottobre, lo showman si è rivolto così alla “finta” Meloni: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”. Il riferimento è al primo dei fuorionda mandati in onda Striscia la Notizia e con protagonista Andrea Giambruno, l’ormai ex compagno della premier. In quelle immagini, il giornalista e conduttore di Diario del Giorno va dall’osannare il su ciuffo, al rispondere con parolacce agli autori fino a fare il provolone con la giornalista in studio, Viviana Guglielmi. E dopo questo primo servizio, ecco che il tg satirico di Antonio Ricci ne ha mandato in onda un altro. Così è arrivato il comunicato di Meloni che annuncia la fine del rapporto con Giambruno, in una consequenzialità che sembra esserci a livello quantomeno temporale. Il consiglio di Fiorello, insomma, si è attuato. Anche se non c’è stato bisogno di alcun divorzio: la coppia non è sposata.