Afferra uno smartphone dal finestrino aperto e poi lo butta via (video). Questo il gesto dell’attore Can Yaman raccontato dal Giornale della Sicilia e che sta creando dibattito social tra i suoi fan, divisi tra chi lo trova eccessivo e chi ne prende le difese. L’attore si trova a Palermo per girare la seconda stagione di Viola come il Mare con Francesca Chillemi. Can Yaman ha toccato diverse città siciliane e stando a quello che si dice (e si vede) sui social sarebbe stato molto gentile, fino al gesto che è stato ripreso e diffuso. Gesto commentato proprio da Can Yaman in una Instagram Story: “I miei fan non sono così. Quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno ha salutato. Ha iniziato non facendo salire Roberto nonostante gli avesse chiesto di spostarsi, rispondendo in maniera prepotente e minacciosa più volte, con frasi del tipo: “Rilassati, stai calmo, non ti farebbe bene…”, senza muoversi e continuando a dare fastidio puntandoci il flash negli occhi. Quando finalmente gli ha permesso di salire ha continuato a riprendermi ad un centimetro come se fossi un animali in gabbia o un oggetto. Quello non è un mio fan, io riesco a capire chi è fan e chi no. Non sono stato e mai sarò maleducato con un fan vero che mi rispetta e soprattutto che non mi molesta (…). Lo so che piace l’idea che siamo matti e sempre in mezzo agli scandali ma la verità è che siamo solo costantemente provocati”.