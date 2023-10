“E tu per chi tifi?”. Si intitola così il nuovo esilarante sketch de Il Terzo Segreto di Satira. Una coppia di amici si trova a parlare di Israele e Palestina. Una domanda su tutte: “Da che parte stai?”. Rispondere in maniera secca, però, sembra impossibile. Il rischio? Chiudersi 3 settimane senza telefoni per affrontare la questione. Neanche il calcioscommesse sembra essere un tema da affrontare con semplicità. “Non possiamo mica banalizzare il discorso”, è la conclusione.

Credit Youtube: TerzoSegreto