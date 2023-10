Ancora una volta, l’ex annunciatrice della Rai, Virginia Sanjust di Teulada, 46 anni e nipote dell’attrice Antonella Lualdi, si trova al centro di guai legali. La 46enne è stata arrestata dai carabinieri della stazione Roma Tomba di Nerone mentre tentava di rubare all’interno di un veicolo Smart. Questa mattina, durante un’udienza per direttissima tenutasi a piazzale Clodio, è stata condannata a una pena di due mesi e venti giorni.

In tempi recenti, l’ex presentatrice era stata assolta in appello da un’accusa di tentata estorsione, ma ora si ritrova a dover affrontare una condanna per tentato furto: Virginia Sanjust di Teulada è stata infatti sorpresa dai carabinieri mentre stava cercando di rubare da un’auto in via Flaminia, a Roma. L’arresto è stato seguito da un processo rapido, che ha portato alla condanna a due mesi e venti giorni di reclusione.

Nonostante la recente assoluzione dall’accusa di tentata estorsione, il passato legale di Sanjust di Teulada continua a incombere su di lei. Secondo l’accusa, nel marzo del 2020, avrebbe richiesto una somma di denaro, pari a una decina di euro, alla sua nonna, l’indimenticabile attrice Antonella Lualdi, deceduta lo scorso agosto. In seguito al rifiuto dell’anziana donna, si sarebbe scatenata una reazione violenta da parte dell’ex annunciatrice, che avrebbe distrutto l’appartamento, danneggiando oggetti e suppellettili.